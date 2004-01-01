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Шумилкин Максим Евгеньевич
6.0
0
Шумилкин Максим Евгеньевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания
ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, Детская кардиология, 2016 г.
ДВГМУ, Кардиология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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