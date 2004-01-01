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  3. Шумилкин Максим Евгеньевич
Шумилкин Максим Евгеньевич
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Шумилкин Максим Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания
  • ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, Детская кардиология, 2016 г.
  • ДВГМУ, Кардиология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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