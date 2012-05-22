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Шумилова Ирина Владимировна
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0
Шумилова Ирина Владимировна
Неонатолог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1982 г. окончания.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен с 01.11.2014 г. по 31.10.2019 г.
Сертификат "Педиатрия", действителен с 22.05.2012 г. по 21.05.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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