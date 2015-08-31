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  3. Шумова Евгения Григорьевна
Шумова Евгения Григорьевна
6.0
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Шумова Евгения Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, терапия. Сертификат: 31.08.2015 - до 30.08.2020
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Шевчука, 36А
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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