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  3. Шуплецова Ольга Борисовна
Шуплецова Ольга Борисовна
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Шуплецова Ольга Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МилаСтом
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
МилаСтом
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 218А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
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