Шуплецова Ольга Борисовна
Стаж 14 лет
Принимает детей
Специализируется на подготовке полости рта к протезированию. Владеет современными технологиями восстановления жевательных функций: съемное и несъемные конструкции, ортопедическое лечение зубов с повышенной стираемостью твердых тканей, шинирование зубов, реконструкция коронковой части зуба вкладкой и различными штифтово-культевыми конструкциями. Также владеет навыками лечения кариеса и профилактики заболеваний.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 38
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 218А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
Консультация детей
Стоматолог-терапевт
600 р
Стоматолог-ортопед
600 р
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