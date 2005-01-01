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  3. Шевцова Елена Владимировна
Шевцова Елена Владимировна
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Шевцова Елена Владимировна

Массажист, Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровское Базовое Медицинское Училище, специализация "Сестринское дело", 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Прошла первичную специализацию по специальности массажное дело на базе Хабаровского медицинского училища, 1990 г.
  • Прошла сертификационный курс по специальности медицинский массаж на базе ИПКСЗ, 2005 г.
  • Подтвердила сертификат по специальности медицинский массаж на базе, ИПКСЗ, 2010 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Консультация детей
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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