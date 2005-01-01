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Шевцова Елена Владимировна
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Шевцова Елена Владимировна
Массажист
,
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровское Базовое Медицинское Училище, специализация "Сестринское дело", 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Прошла первичную специализацию по специальности массажное дело на базе Хабаровского медицинского училища, 1990 г.
Прошла сертификационный курс по специальности медицинский массаж на базе ИПКСЗ, 2005 г.
Подтвердила сертификат по специальности медицинский массаж на базе, ИПКСЗ, 2010 г.
Прошла сертификационный курс по специальности медицинский массаж на базе ИПКСЗ, 2015 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Консультация детей
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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