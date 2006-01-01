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  3. Сидоренко Светлана Игоревна
Сидоренко Светлана Игоревна
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Сидоренко Светлана Игоревна

Маммолог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Повышение квалификации "Акушерство и гинекология", 2012 г.
  • ДВГМУ, Повышение квалификации "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Женская консультация №2
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Семейная поликлиника
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Маммолог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Первичный приём детей
Маммолог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Маммолог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Маммолог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
6 отзывов

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