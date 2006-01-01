Сидоренко Светлана Игоревна
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Первичный приём взрослых
Маммолог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Первичный приём детей
Маммолог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Маммолог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
Вторичный приём детей
Маммолог
1100 р
Гинеколог-эндокринолог
1100 р
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