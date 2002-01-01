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  3. Сидорова Альбина Анатольевна
Сидорова Альбина Анатольевна
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Сидорова Альбина Анатольевна

Директор клиники
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
  • Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Стоматология", 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровья, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
  • Директор, ООО "Доктор Стом", 2002 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
ул. Ленинградская, 16
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