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Сидорова Альбина Анатольевна
6.0
0
Сидорова Альбина Анатольевна
Директор клиники
Стаж 36 лет
Информация о враче
Образование
Читинский Государственный Медицинский институт, специализация "Стоматология", 1982 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровья, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Член общественной организации "Ассоциация стоматологов"
Опыт работы
Директор, ООО "Доктор Стом", 2002 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
ул. Ленинградская, 16
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