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  3. Сидорук Екатерина Юрьевна
Сидорук Екатерина Юрьевна
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Сидорук Екатерина Юрьевна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж по специальности “сестринское дело”
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в Хабаровском государственном медицинском колледже по направлению “Медицинский массаж”
  • Дополнительное образование в школе детского массажа и абилитации “БебиХелс” "Бобат терапия для детей до года”
  • Дополнительное образование в школе массажа доктора Комиссарова “Babybuilding”
Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Врач ЛФК
1400 р
Массажист
1400 р
Вторичный приём детей
Врач ЛФК
1600 р
Массажист
1600 р
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