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Сидорук Екатерина Юрьевна
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Сидорук Екатерина Юрьевна
Массажист
,
Врач ЛФК
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж по специальности “сестринское дело”
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка в Хабаровском государственном медицинском колледже по направлению “Медицинский массаж”
Дополнительное образование в школе детского массажа и абилитации “БебиХелс” "Бобат терапия для детей до года”
Дополнительное образование в школе массажа доктора Комиссарова “Babybuilding”
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
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0 отзывов
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