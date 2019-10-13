Сигаева Юлия Сергеевна
Стаж 12 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Главный внештатный специалист по эндоскопии Дальневосточной дирекции здравоохранения. Направление деятельности: диагностическая и лечебная эндоскопия. Соавтор более 20 печатных работ по актуальным вопросам эндоскопии. Автор двух рационализаторских предложений и одного патента на изобретение.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1600 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1200 р
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