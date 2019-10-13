Сигаева Юлия Сергеевна

Главный внештатный специалист по эндоскопии Дальневосточной дирекции здравоохранения. Направление деятельности: диагностическая и лечебная эндоскопия. Соавтор более 20 печатных работ по актуальным вопросам эндоскопии. Автор двух рационализаторских предложений и одного патента на изобретение.