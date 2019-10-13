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  3. Сигаева Юлия Сергеевна
Сигаева Юлия Сергеевна
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Сигаева Юлия Сергеевна

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", 2004-2005 гг.
  • Аспирантура по специальности "Хирургия", ДВГМУ, 2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Неотложная хирургия органов брюшной полости", ДВГМУ, 2014 г.
  • Повышение квалификации "Вопросы эндоскопии", ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Общества Эндоскопистов.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
1600 р
Вторичный приём взрослых
Эндоскопист
1200 р
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