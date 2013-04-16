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  3. Сикора Наталья Владимировна
Сикора Наталья Владимировна
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Сикора Наталья Владимировна

Генетик, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Педиатрия, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Лабораторная генетика", действителен с 16.04.2013 г. по 15.04.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Генетик
По запросу
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