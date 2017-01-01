Симако Виктория Евгеньевна

Специализацией Виктории Евгеньевны является детская стоматология, поэтому даже у взрослых с боязнью зубных врачей, она на раз развеет страх. Поставит пломбу, избавит от неприятностей ноющие зубки, наведет чистоту в полости рта, сделает профилактику от всевозможных зубных болячек, подарит улыбке белизну.