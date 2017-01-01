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  3. Симако Виктория Евгеньевна
Симако Виктория Евгеньевна
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Симако Виктория Евгеньевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "ПУЛЬПИТ И ПЕРИОДОНТИТ: классификации, диагностика, лечение, постэндодонтическая реставрация", 2017 г.
  • "КАРИЕС: идентификация, профилактика, лечение", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог, стоматологическая клиника "Дентал Платинум", с 2018 г. -2020 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дентал Платинум
ул. Металлистов, 1А
AllDent
Хабаровск, ул. Пушкина, 50
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