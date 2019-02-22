  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сингур Людмила Викторовна
Сингур Людмила Викторовна
6.0
0

Сингур Людмила Викторовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Интернатура по "Терапии", г.Свободный, 1977-1978 гг.
  • Сертификат специалиста действителен до 22.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по программе "Актуальные вопросы поликлинической кардиологии" в ИПКСЗ г. Хабаровск, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи