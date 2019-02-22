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Сингур Людмила Викторовна
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Сингур Людмила Викторовна
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
Интернатура по "Терапии", г.Свободный, 1977-1978 гг.
Сертификат специалиста действителен до 22.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации по программе "Актуальные вопросы поликлинической кардиологии" в ИПКСЗ г. Хабаровск, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём детей
Кардиолог
Бесплатно
0 отзывов
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