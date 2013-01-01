Синяков Владислав Павлович
Принимает детей
Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии и имплантологии. Выполняет сложнейшие операции ЧЛХ под общим наркозом.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Консультация детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Первичный приём детей
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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