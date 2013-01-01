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Синяков Владислав Павлович
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Синяков Владислав Павлович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Челюстно – лицевая хирургия", 2014-2016 гг.
  • Семинар «Осложнения при имплантологическом лечении и методики их устранения»., Владивосток, 2017 г.
  • Симпозиум «Современная челюстно-лицевая хирургия», Москва, 2018 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Консультация взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
Консультация детей
Челюстно-лицевой хирург
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Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
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Первичный приём детей
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Современная стоматология
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