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Синякова Алия Нигметуловна
6.0
0
Синякова Алия Нигметуловна
Стоматолог
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №15
ул. Ульяновская, 156
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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