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Сипкина Нона Владимировна
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Сипкина Нона Владимировна
Массажист
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Массаж общий тонизирующий лимфодренажный восстанавливающий работу нервной системы.
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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
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