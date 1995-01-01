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Сирина Татьяна Сергеевна
6.0
0
Сирина Татьяна Сергеевна
Педиатр
Стаж 38 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - педиатр, Детская больница им. Истомина, 1982г. - 1986г.
Врач - педиатр, Отделенческая больница на ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской революции ж.д., 1986г. - 1994г.
Врач - педиатр, Детский дом № 3 г. Хабаровска, 1994г. - 1995г.
Врач - педиатр, Отделенческая больница на ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции ж.д., 1995г. - 2005г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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