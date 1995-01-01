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  3. Сирина Татьяна Сергеевна
Сирина Татьяна Сергеевна
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Сирина Татьяна Сергеевна

Педиатр
Стаж 38 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - педиатр, Детская больница им. Истомина, 1982г. - 1986г.
  • Врач - педиатр, Отделенческая больница на ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской революции ж.д., 1986г. - 1994г.
  • Врач - педиатр, Детский дом № 3 г. Хабаровска, 1994г. - 1995г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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