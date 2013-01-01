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Сиванькаева Татьяна Александровна
6.0
0
Сиванькаева Татьяна Александровна
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХКМК, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сестринское дело, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Натюрель
ул. Истомина, 39А
0 отзывов
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