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Сивенко Любовь Михайловна
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Сивенко Любовь Михайловна
Хирург
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Информация о враче
Образование
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Хирургия", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 7
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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