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Склярова Вероника Гарольдовна
6.0
0
Склярова Вероника Гарольдовна
Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушер-Гинеколог, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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