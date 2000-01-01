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  3. Скорына Надежда Сергеевна
Скорына Надежда Сергеевна
8.6
15

Скорына Надежда Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
2600 р
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
2600 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
15 отзывов

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