Скорына Надежда Сергеевна
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Дежурный врач на выезд на дом.Прием в клинике не ведется.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
2600 р
Первичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
2600 р
Вторичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
Вторичный приём детей
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
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