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Скрипкин Виталий Алексеевич
6.3
4
Скрипкин Виталий Алексеевич
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
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