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  3. Скрипкин Виталий Алексеевич
Скрипкин Виталий Алексеевич
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Скрипкин Виталий Алексеевич

Гинеколог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1988 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

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