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Слабодчукова Алиса Геннадьевна
6.3
1
Слабодчукова Алиса Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности Врач-стоматолог, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Мастер-класс: "Эндодонтия с удовольствием. Машинная обработка корневых каналов инструментами ПроТейпер. Серия эндоматоров Икс-Март. Обтурация корневых каналов системой Термафил", 2011 г
Курс: "Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов", июль 2014 г, Хабаровск
Курс: "Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов", февраль 2015 г, Хабаровск
Курс: "Эндодонтическая практика в структуре стоматологической клиники. Аспекты междисциплинарной интеграции", апрель 2015 г, Хабаровск
Курс Копылова Д.: "Все о тонкостях виниров", апрель 2016 г, Хабаровск
Курс: "Эндодонтия с удовольствием", 2016 г, Хабаровск
Действующий сертификат по стоматологии терапевтической
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Лукадент
ул. Фрунзе, 119
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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