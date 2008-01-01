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  3. Слабодчукова Алиса Геннадьевна
Слабодчукова Алиса Геннадьевна
6.3
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Слабодчукова Алиса Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности Врач-стоматолог, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс: "Эндодонтия с удовольствием. Машинная обработка корневых каналов инструментами ПроТейпер. Серия эндоматоров Икс-Март. Обтурация корневых каналов системой Термафил", 2011 г
  • Курс: "Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов", июль 2014 г, Хабаровск
  • Курс: "Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов", февраль 2015 г, Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Лукадент
ул. Фрунзе, 119
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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