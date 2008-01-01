Слабодчукова Алиса Геннадьевна

Мастер-класс: "Эндодонтия с удовольствием. Машинная обработка корневых каналов инструментами ПроТейпер. Серия эндоматоров Икс-Март. Обтурация корневых каналов системой Термафил", 2011 г

Курс: "Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов", июль 2014 г, Хабаровск

Курс: "Цвет реставрации. Геометрические и цветовые иллюзии. Как сделать прикольную пломбу? Реставрация жевательных зубов", февраль 2015 г, Хабаровск