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Сластина Татьяна Геннадьевна
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Сластина Татьяна Геннадьевна
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
НИИ охраны материнства и детства
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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