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Славникова Анна Александровна
6.3
0
Славникова Анна Александровна
Остеопат
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Медицинской ассоциации профессиональных остеопатов (МАПО)
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Остеопат
2500 р
Первичный приём детей
Остеопат
1800 р
0 отзывов
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