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  3. Славникова Анна Александровна
Славникова Анна Александровна
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Славникова Анна Александровна

Остеопат
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Медицинской ассоциации профессиональных остеопатов (МАПО)
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Невродом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 138
Первичный приём взрослых
Остеопат
2500 р
Первичный приём детей
Остеопат
1800 р
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