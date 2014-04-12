  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Слепова Галина Николаевна
Слепова Галина Николаевна
6.0
0

Слепова Галина Николаевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1972 год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
  • Сертификат - терапия –от 12.04.2014- до 12.04.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи