Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Слепова Галина Николаевна
6.0
0
Слепова Галина Николаевна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1972 год. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
Сертификат - терапия –от 12.04.2014- до 12.04.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зенюков
Артем Сергеевич
Онколог
,
Онколог-маммолог
,
Заместитель главного врача
,
Онколог-хирург
8.3
1
Записаться
Рабинович
Инна Ефимовна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Долгошеева
Виталия Анатольевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...