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  3. Смоляков Дмитрий Игнатьевич
Смоляков Дмитрий Игнатьевич
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Смоляков Дмитрий Игнатьевич

Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

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Адреса и стоимость приёма
Абсолют
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 45
Первичный приём взрослых
Ортопед
2500 р
Первичный приём детей
Ортопед
2500 р
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