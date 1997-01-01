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Соболев Алексей Анатольевич
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Соболев Алексей Анатольевич

Кардиолог
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Интернатура Врач Общей Практики, 1999 г.
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Кардиология, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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