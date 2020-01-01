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Соболева Александра Владимировна
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Соболева Александра Владимировна
Косметолог
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО «ДВГМУ» МЗ РФ «Лечебное дело», г.Хабаровск, 2018 г. окончания
ФГБОУ ВО «ДВГМУ» МЗ РФ «Дерматовенерология», г.Хабаровск, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» ДФО «Косметология», г.Хабаровск, 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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