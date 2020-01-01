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  3. Соболева Александра Владимировна
Соболева Александра Владимировна
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Соболева Александра Владимировна

Косметолог
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО «ДВГМУ» МЗ РФ «Лечебное дело», г.Хабаровск, 2018 г. окончания
  • ФГБОУ ВО «ДВГМУ» МЗ РФ «Дерматовенерология», г.Хабаровск, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» ДФО «Косметология», г.Хабаровск, 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Профессора Даниловского М.П, 20
Первичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Косметолог
По запросу
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