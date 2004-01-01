Соколова Оксана Юрьевна

Профессиональные навыки:

заболевания щитовидной железы;

диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.) и паращитовидных желез;

избыточная масса тела;

ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом);

возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами);

акромегалию;

гиперпролактинемию;

синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами);

несахарный диабет;

болезни надпочечников;

сахарный диабет.