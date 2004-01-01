Соколова Оксана Юрьевна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Профессиональные навыки:
заболевания щитовидной железы;
диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.) и паращитовидных желез;
избыточная масса тела;
ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом);
возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами);
акромегалию;
гиперпролактинемию;
синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами);
несахарный диабет;
болезни надпочечников;
сахарный диабет.
заболевания щитовидной железы;
диффузный зоб, гипотиреоз, тиреоидит и др.) и паращитовидных желез;
избыточная масса тела;
ожирение и метаболический синдром (совместно с диетологом);
возрастной андрогенный дефицит у мужчин (совместно с урологами);
акромегалию;
гиперпролактинемию;
синдром гиперандрогении у женщин (совместно с гинекологами);
несахарный диабет;
болезни надпочечников;
сахарный диабет.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
900 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Лермонтова, 24
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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