  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Соколова Оксана Юрьевна
Соколова Оксана Юрьевна
7.0
7

Соколова Оксана Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Первичная специализация по специальности "Эндокринология", 2004 г.
  • ДВГМУ, Эндокринология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
900 р
Формула Здоровья
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Лермонтова, 24
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
950 р
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи