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Соколова Ольга Сергеевна
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Соколова Ольга Сергеевна

Педиатр
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2009 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "педиатрия", 2010 г.
  • Действующий сертификат на осуществление медицинской деятельности по специальности «педиатрия» от 30.05.2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, ДВГМУ дополнительная профессиональная программа «СЛР в педиатрии-практические навыки и умения (на базе обучающего симуляционного центра)» от 18.12.2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • СОШ № 4
  • Консультационный прием «Белая клиника»
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
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