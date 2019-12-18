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Соколова Ольга Сергеевна
6.0
0
Соколова Ольга Сергеевна
Педиатр
Стаж 11 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 2009 г. окончания.
Интернатура по специальности "педиатрия", 2010 г.
Действующий сертификат на осуществление медицинской деятельности по специальности «педиатрия» от 30.05.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации, ДВГМУ дополнительная профессиональная программа «СЛР в педиатрии-практические навыки и умения (на базе обучающего симуляционного центра)» от 18.12.2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
СОШ № 4
Консультационный прием «Белая клиника»
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
Хабаровск, б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1000 р
0 отзывов
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