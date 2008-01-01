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Солдатенко Антон Александрович
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Солдатенко Антон Александрович

Зубной техник
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Информация о враче
Образование
  • Амурский медицинский колледж, 2008 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Действующий сертификат«Стоматология ортопедическая», КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2013-2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной техник, стоматология «ГОЛЛИВУД», с 2010 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Голливуд
Доступна онлайн запись
ул. Герцена, 15А
Консультация взрослых
Зубной техник
По запросу
Первичный приём взрослых
Зубной техник
По запросу
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