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  3. Солоденко Наталья Владимировна
Солоденко Наталья Владимировна
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Солоденко Наталья Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности “Педиатрия”, 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по "Функциональной диагностики", 1996 г.
  • Присвоена высшая квалификационная категория в 2008 г.
  • Сертификат по специальности “Функциональная диагностика” от 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики в Детской краевой клинической больнице с 2002 г.
  • Врач функциональной диагностики в “Белой клинике” с 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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