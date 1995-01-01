Солоденко Наталья Владимировна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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