Соломатова Ирина Михайловна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Прекрасный специалист с большим опытом работы, специализируется по воспалительным заболеваниям, органов малого таза, консервативному лечению миомы матки, индивидуальному подбору методов женской контрацепции. Проводит лечение заболеваний, передающихся половым путем. Осуществляет амбулаторные приемы женщин, с гинекологическими заболеваниями, а так же приемы консультационного характера беременных женщин.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Акушер-гинеколог
1400 р
Вторичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Акушер-гинеколог
1400 р
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