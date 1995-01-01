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Соломатова Ирина Михайловна
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Соломатова Ирина Михайловна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 1979-1985гг. - Хабаровский государственный медицинский институт
  • 1985-1986гг. - Интернатура по акушерству и гинекологии в областной больнице г. Биробиджана
Курсы повышения квалификации
  • 1995г. - Повышение квалификации «Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии»
  • 1998г. - Повышение квалификации «Патология шейки матки с курсом кольпоскопии»
  • 2003г. - Повышение квалификации «Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии»
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Участие в ассоциациях
  • егулярное участие в конференциях по гинекологии и эндокринологии
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Первичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Акушер-гинеколог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Акушер-гинеколог
1400 р
Вторичный приём детей
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Акушер-гинеколог
1400 р
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