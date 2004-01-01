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Соловьева Светлана Владимировна
6.0
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Соловьева Светлана Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2008 г.
ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2009 г.
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2013 г.
ИПКСЗ, УльтЗвукДиаг, 2018 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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