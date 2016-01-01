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  3. Сон Александр Сундѐевич
Сон Александр Сундѐевич
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Сон Александр Сундѐевич

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, Специальность "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • Интернатура, АГМА, Специальность "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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