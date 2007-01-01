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  3. Сопова Елена Сергеевна
Сопова Елена Сергеевна
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Сопова Елена Сергеевна

Ортопед, Травматолог-ортопед, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения, 2010 г. окончанияю
  • Новосибирский НИИ ТравмОртопедии, Артроскопия плечевого сустава, 2010 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Травмотология - Ортопедия, 2015 г. окончания.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед, Краевая клиническая больница №1 г. Хабаровск с 2008г. по 2018г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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