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Сопова Елена Сергеевна
6.0
0
Сопова Елена Сергеевна
Ортопед
,
Травматолог-ортопед
,
Врач ЛФК
,
Спортивный врач
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Организация здравоохранения, 2010 г. окончанияю
Новосибирский НИИ ТравмОртопедии, Артроскопия плечевого сустава, 2010 г. окончания.
ИПКСЗ, Травмотология - Ортопедия, 2015 г. окончания.
ИПКСЗ, Мануальная терапия, 2013 г.
Тейпирование, 2018 г.
ЛФК и Спортивная медицина, 2018 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач травматолог-ортопед, Краевая клиническая больница №1 г. Хабаровск с 2008г. по 2018г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов
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