Сорокопуд Ольга Петровна

Повышение квалификации "Аллергология", г. Москва, 1986 г. окончания.

Повышение квалификации "Гастроэнтерология", г. Санкт-Петербург, 1992 г. окончания.

Повышение квалификации "Гастроэнтерология", г. Санкт-Петербург, 1996 г. окончания.