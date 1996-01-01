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Сорокопуд Ольга Петровна
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Сорокопуд Ольга Петровна

Гастроэнтеролог, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Специализация по специальности "Терапия", 1969-1974 гг.
  • ККБ №1 им. профессора С.И. Сергеева, по специализации "Гастроэнтерология", 1981 г. по настоящее время.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Аллергология", г. Москва, 1986 г. окончания.
  • Повышение квалификации "Гастроэнтерология", г. Санкт-Петербург, 1992 г. окончания.
  • Повышение квалификации "Гастроэнтерология", г. Санкт-Петербург, 1996 г. окончания.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Терапевт, КГБУЗ «Городская больница №7» г. Комсомольск-на-Амуре, 1974-1979 гг.
  • Гастроэнтеролог, Клиническая краевая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева, 1979 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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