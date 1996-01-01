Сорокопуд Ольга Петровна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Гастроэнтеролог с 30-летним стажем работы в
Клинической краевой больнице №1 им. профессора С.И. Сергеева. Лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, обследования согласно стандартов.
Клинической краевой больнице №1 им. профессора С.И. Сергеева. Лечения больных с заболеваниями органов пищеварения, обследования согласно стандартов.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1250 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1100 р
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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