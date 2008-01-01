Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Соснина Нина Петровна
6.0
0
Соснина Нина Петровна
Кардиолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2008 г. окончания.
ДВГМУ, Кардиология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ануреев
Сергей Владимирович
Кардиолог
,
Педиатр
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Каграманян
Ваге Валерьевич
Кардиолог
,
Кардиохирург
,
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
6.3
1
Записаться
Добрынина
Ольга Юрьевна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...