Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сова Владимир Викторович
6.3
1
Сова Владимир Викторович
Торакальный хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Торакальный хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гандуров
Сергей Геннадьевич
Хирург
,
Торакальный хирург
6.3
1
Записаться
Шевченко
Александр Александрович
Торакальный хирург
6.0
0
Записаться
Зарецкий
Владимир Тимофеевич
Торакальный хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...