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  3. Сова Владимир Викторович
Сова Владимир Викторович
6.3
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Сова Владимир Викторович

Торакальный хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, педиатрия, 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Торакальный хирург
По запросу
1 отзыв

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