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Спирин Валерий Вячеславович
6.3
1

Спирин Валерий Вячеславович

Уролог, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет
Принимает детей
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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Уролог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Уролог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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