Спирин Валерий Вячеславович
Стаж 28 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Уролог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Первичный приём детей
Уролог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём детей
Уролог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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