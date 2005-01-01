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  3. Старникова Татьяна Сергеевна
Старникова Татьяна Сергеевна
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Старникова Татьяна Сергеевна

Психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Педагогика и психология", 2005-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Московский Гештальт Институт, 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
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