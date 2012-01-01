Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Стецкая Юлия Николаевна
Стецкая Юлия Николаевна
Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ДГМУ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Хабаровск, по специальности "Педиатрия", м
ГОУ ВПО ДГМУ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура, г. Хабаровск, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка - ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Нефрология", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
3900 р
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
3900 р
Похожие специалисты
Копылов
Евгений Николаевич
Педиатр
,
Пульмонолог
,
Главный врач
Записаться
Савеленко
Татьяна Леонидовна
Педиатр
,
Зав. педиатрическим отделением
Записаться
Никулина
Татьяна Юрьевна
Педиатр
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону