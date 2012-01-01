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  3. Стецкая Юлия Николаевна
Стецкая Юлия Николаевна

Стецкая Юлия Николаевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГОУ ВПО ДГМУ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Хабаровск, по специальности "Педиатрия", м
  • ГОУ ВПО ДГМУ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Интернатура, г. Хабаровск, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка - ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Нефрология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
3900 р
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
3900 р

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