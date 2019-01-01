  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Степанов Сергей Афанасьевич
Степанов Сергей Афанасьевич
6.0
0

Степанов Сергей Афанасьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Ст-Дент
Доступна онлайн запись
пер. Картографический, 5А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
500 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
260 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи