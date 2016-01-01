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Степанова Анна Геннадьевна
6.3
2
Степанова Анна Геннадьевна
Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
2016г. - Тихоокеанский государственный университет по специальности специальное (дефектологическое) образование
Курсы повышения квалификации
2016г. - повышение квалификации "Логопедическая работа с неговорящими детьми (начальный этап коррекции)"
2016г. - научно-практический семинар "Дифференциальная диагностика и коррекция сложных речевых расстройств"
2016г. - повышение квалификации "Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Логопед
1000 р
Вторичный приём детей
Логопед
1000 р
Консультация детей
Логопед
1500 р
2 отзыва
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