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  3. Степанова Анна Геннадьевна
Степанова Анна Геннадьевна
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2

Степанова Анна Геннадьевна

Логопед
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2016г. - Тихоокеанский государственный университет по специальности специальное (дефектологическое) образование
Курсы повышения квалификации
  • 2016г. - повышение квалификации "Логопедическая работа с неговорящими детьми (начальный этап коррекции)"
  • 2016г. - научно-практический семинар "Дифференциальная диагностика и коррекция сложных речевых расстройств"
  • 2016г. - повышение квалификации "Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с требованиями ФГОС"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Логопед
1000 р
Вторичный приём детей
Логопед
1000 р
Консультация детей
Логопед
1500 р
2 отзыва

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