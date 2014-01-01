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Степанова Ольга Оттовна
6.3
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Степанова Ольга Оттовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, 1994 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 17.04. 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Полидент
ул. Краснореченская, 199
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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