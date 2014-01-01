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Степанова Ольга Оттовна
6.3
1
Степанова Ольга Оттовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, 1994 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", от 17.04. 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Полидент
ул. Краснореченская, 199
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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