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Степанова Татьяна Андреевна
6.0
0
Степанова Татьяна Андреевна
Гастроэнтеролог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология".
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов
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