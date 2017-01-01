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  3. Степанова Татьяна Андреевна
Степанова Татьяна Андреевна
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Степанова Татьяна Андреевна

Гастроэнтеролог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2017 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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