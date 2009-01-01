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Степанова Юлия Александровна
6.0
0
Степанова Юлия Александровна
Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Смоленская Государственная Медицинская Академия, Специальность "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - интерн, ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи", 2009г. - 2010г.
Врач - терапевт, ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи", 2010г. - 2013г.
Врач - терапевт, Госпиталь (г. Бикин Хабаровского края) федерального государственного учреждения "301 военный клинический гоститаль", 2013г. - 2015г.
Врач - терапевт участковый, НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Бикин ОАО "РЖД", 2015г. - 2018г.
Врач функциональной диагностики, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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