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  3. Степанова Юлия Александровна
Степанова Юлия Александровна
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Степанова Юлия Александровна

Врач функциональной диагностики
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Смоленская Государственная Медицинская Академия, Специальность "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - интерн, ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи", 2009г. - 2010г.
  • Врач - терапевт, ГУЗ "Бикинский центр организации специализированных видов медицинской помощи", 2010г. - 2013г.
  • Врач - терапевт, Госпиталь (г. Бикин Хабаровского края) федерального государственного учреждения "301 военный клинический гоститаль", 2013г. - 2015г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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