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Степанюк Ольга Федотовна
6.0
0
Степанюк Ольга Федотовна
Онколог
,
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1975 г. окончания.
Интернатура, на базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1976 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2009 г.
ИПКСЗ, Онкология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Онколог
По запросу
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