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Стиба Ангелина Анатольевна
6.0
0
Стиба Ангелина Анатольевна
Физиотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
Интернатура, Краевая клиническая больница № 1 г. Хабаровск, Внутренние болезни, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Физиотерапия и курортология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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