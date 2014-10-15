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  3. Столбова Елена Юрьевна
Столбова Елена Юрьевна
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Столбова Елена Юрьевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, терапия. Сертификат: 15.10.2014 - до 14.10.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача
  • Страховая компания РОСНО, Городская поликлиника №16, работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
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